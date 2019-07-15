شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس بالفيوم يذبح زوجته وأولاده الـ4 بسبب خلافات التنقيب عن الأثار والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغا من المواطن ط م ف 30 سنة مدرس بمعهد أزهرى، بقيامه بقتل زوجته ك م 33 سنة وأبنائه الـ4، مؤكدا أن ذلك بسبب خلافه مع أشخاص ينقب معهم عن آثار، وقاموا بتهديده باغتصاب زوجته وأولاده الـ4، إذا لم يتخل عن التنقيب بمفرده. تحرر محضر بالواقعة قيد برقم 5189 لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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