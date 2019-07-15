شكرا لقرائتكم خبر عن بأرقام الهواتف.. قائمة بمسئولى معامل التنسيق بجامعات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م
الجامعة
الأماكن المحددة للتنسيق
اسماء القائمين عليه
رقم التليفون
1
القاهرة
معامل كلية الهندسة
صباحة محمد عبد المقصود
01280811664
معامل كلية الزراعة
أ/ محمد لطفى محمد
35681968
معهد الدراسات والبحوث الاحصائية
أ/ عبير يحى عبد الجواد
01225217799
أ/ هالة اسماعيل احمد
0100330887
2
الإسكندرية
الاداب
م / هبة الله فؤاد احمد
348757370
العلوم
359098720
علوم محرم بك
359098720
المدينة الجامعية
342899160
الهندسة
359144750
التربية الرياضية بنين ابى قير
356211230
التربية
348057520
3
دمنهور
معمل كلية التجارة المجمع النظري بالا بعادية
أ/ ماهر عبد الفتاح
4532822270
1002238927
معمل كلية التربية
أ/ صلاح هنداوى
4532822250
معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي
111266310
4533205700
معمل كلية العلوم
4532930110
4
عين شمس
معمل كلية الحاسبات داخل الحرم
محمد حسنى مصطفى
12836003810
معمل كلية آداب داخل الحرم
احمد مصطفى رشدي
10011449490
كلية البنات بمصر الجديدة
كريم مسلم
10082848810
كلية الهندسة العباسية
سيدة طه محمد الخولى
12208733160
المدينة الجامعية طلبة بالعباسية
احمد خضر
12278552060
5
أسيوط
معمل الحاسب الالى بكلية الاداب
فرغلى احمد عطية
10970998060
معمل الحاسب الالى بقطاع (1)
محمد عبد العظيم
10038518830
6
طنطا
بمنى المكتبة المركزية كلية الصيدلة بالمجمع الطبي
د/ محمد كمال النمر
11135352720
7
الزقازيق
معامل الحاسبات المركزية بالجامعة امام مكتب السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة
د- شريف السيد الجوهرى
12124745360
أ/ احمد مصطفى
10939444500
أ/ ابو مسلم حامد
11115570590
8
المنصورة
وحدة الخدمات الالكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان
السعيد مأمون السعيد
15536263240
محمود السيد هيبه
12219440010
كلية التربية بالحرم الجامعى
صلاح عبد العظيم
106902073550
كلية الصيدلة الحرم الجامعى
محمد حسن عبد الطيف
10076515650
9
دمياط
قاعة التنسيق الالكترونى بالمدينة الجامعية بنين
مها وجدى السويدى
10042012320
سامح احمد فرج
101207002540
كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوى
م. نشوى ابو جلالة
1220015470
كلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة
أ/ منى محمود الرصاص
10904146290
10
بني سويف
معمل لحاسب الالى بكلية الإعلام
إبراهيم عبده
10053630980
معمل تكونولوجيا المعلومات
معمل الحاسب الالى بكلية الحاسبات بشرق النيل مجمع التعليم الصناعي
محمد إبراهيم شاكر
12226455510
11
حلوان
المعل المركزى حرم الجامعة
م. عاطف محمد جودة
10244025400
معمل كلية الهندسة بالمطرية
م. منجد محمد محمد
10015315460
معمل كلية الهندسة بحلوان
م. احمد محمد سمير
10052535570
معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم
م. حنان سيد سليمان
11133466200
معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك
م. ياسر جمال امين
12288006070
معمل كلية التربية الموسيقية الزمالك
م. ممدوح ابراهيم شراره
10039551150
12
المنيا
معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعى
صالح ابراهيم عمار
10203348730
معمل ملحق كلية التربية الرياضية داخل الحرم
محمد ايمن كمال
10018132230
معمل المدينة الجامعية للبنين بجوار فرع البنك الاهلى للجامعة
سامية سويلم احمد
1223301370
13
قناة السويس
مركز تطوير التعليم الجامعي ك 4.5 الطريق الدائري الإسماعيلية
أ/ ابراهيم السيد احمد زيد
12889881180
14
المنوفية
مجمع الكليات ( صالة كلية الحقوق) شبين الكوم
ماهر محمدى سنبل
11147297480
15
السادات
ادارة الجامعة – الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب مبنى رقم 205 المنطقة الرابعة
عبد الحميد البغدادى
10046452880
16
جنوب الوادى
معمل التطوير 1, 2 , 3 بمنى المدرجات
م/ على فكرى
10027059130
مبنى قاعة المؤتمرات مدرجة كلية الآداب بقنا
نادي التكنولوجيا حاسبات ومعلومات مبنى الإدارات الدور الارضى بفرع الاقصر
10972475330
- كلية الحاسبات والمعلومات
10007686760
- كلية التربية بالغردقة
17
الفيوم
معمل الحاسب الالى بكلية الهندسة بالجامعة
د/ رحاب عبد الرؤف ذكى
8421548340
معمل الحاسب الالى بكلية الزراعة
8421440290
معمل الحاسب الالى بكلية العلوم
8421548900
18
بنها
معمل كلية التجارة
1332254930
معمل كلية الزراعة بمشتهر
1324681500
19
سوهاج
معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بدروم مبنى كلية الطب
م/ علاء عاطف الصادق
111500662150
معمل مدرجات كلية التجارة
د/ محمود أبو المجد سليمان
10696260650
20
كفر الشيخ
معامل كلية التربية النوعية كفر الشيخ
د- اشرف البردعى
10002705850
21
بورسعيد
معامل كلية التربية النوعية نقطة مدينة بور سعيد
د- راوية رزق
10090670300
معامل كلية الهندسة نقطة مدينة بور فؤاد
22
السويس
معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة
احمد ضاحى سالم
10039631190
23
مرسى مطروح
معمل كلية التربية
م/ منى هنداوى
12799170340
24
الوادى الجديد
معمل الرياضيات بكلية التربية
أ/ مدحت مصطفى خليل
01009463347
25
العريش
معمل كلية التربية بالعريش
اشرف محمود
12730880040
26
أسوان
معمل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بصحارى
م /عمرو محمد عبد اللطيف
12065622220
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