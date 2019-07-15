بأرقام الهواتف.. قائمة بمسئولى معامل التنسيق بجامعات الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م الجامعة الأماكن المحددة للتنسيق اسماء القائمين عليه رقم التليفون 1 القاهرة معامل كلية الهندسة صباحة محمد عبد المقصود 01280811664 معامل كلية الزراعة أ/ محمد لطفى محمد 35681968 معهد الدراسات والبحوث الاحصائية أ/ عبير يحى عبد الجواد 01225217799 أ/ هالة اسماعيل احمد 0100330887 2 الإسكندرية الاداب م / هبة الله فؤاد احمد 348757370 العلوم 359098720 علوم محرم بك 359098720 المدينة الجامعية 342899160 الهندسة 359144750 التربية الرياضية بنين ابى قير 356211230 التربية 348057520 3 دمنهور معمل كلية التجارة المجمع النظري بالا بعادية أ/ ماهر عبد الفتاح 4532822270 1002238927 معمل كلية التربية أ/ صلاح هنداوى 4532822250 معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي 111266310 4533205700 معمل كلية العلوم 4532930110 4 عين شمس معمل كلية الحاسبات داخل الحرم محمد حسنى مصطفى 12836003810 معمل كلية آداب داخل الحرم احمد مصطفى رشدي 10011449490 كلية البنات بمصر الجديدة كريم مسلم 10082848810 كلية الهندسة العباسية سيدة طه محمد الخولى 12208733160 المدينة الجامعية طلبة بالعباسية احمد خضر 12278552060 5 أسيوط معمل الحاسب الالى بكلية الاداب فرغلى احمد عطية 10970998060 معمل الحاسب الالى بقطاع (1) محمد عبد العظيم 10038518830 6 طنطا بمنى المكتبة المركزية كلية الصيدلة بالمجمع الطبي د/ محمد كمال النمر 11135352720 7 الزقازيق معامل الحاسبات المركزية بالجامعة امام مكتب السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة د- شريف السيد الجوهرى 12124745360 أ/ احمد مصطفى 10939444500 أ/ ابو مسلم حامد 11115570590 8 المنصورة وحدة الخدمات الالكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان السعيد مأمون السعيد 15536263240 محمود السيد هيبه 12219440010 كلية التربية بالحرم الجامعى صلاح عبد العظيم 106902073550 كلية الصيدلة الحرم الجامعى محمد حسن عبد الطيف 10076515650 9 دمياط قاعة التنسيق الالكترونى بالمدينة الجامعية بنين مها وجدى السويدى 10042012320 سامح احمد فرج 101207002540 كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوى م. نشوى ابو جلالة 1220015470 كلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة أ/ منى محمود الرصاص 10904146290 10 بني سويف معمل لحاسب الالى بكلية الإعلام إبراهيم عبده Advertisements 10053630980 معمل تكونولوجيا المعلومات معمل الحاسب الالى بكلية الحاسبات بشرق النيل مجمع التعليم الصناعي محمد إبراهيم شاكر 12226455510 11 حلوان المعل المركزى حرم الجامعة م. عاطف محمد جودة 10244025400 معمل كلية الهندسة بالمطرية م. منجد محمد محمد 10015315460 معمل كلية الهندسة بحلوان م. احمد محمد سمير 10052535570 معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم م. حنان سيد سليمان 11133466200 معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك م. ياسر جمال امين 12288006070 معمل كلية التربية الموسيقية الزمالك م. ممدوح ابراهيم شراره 10039551150 12 المنيا معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعى صالح ابراهيم عمار 10203348730 معمل ملحق كلية التربية الرياضية داخل الحرم محمد ايمن كمال 10018132230 معمل المدينة الجامعية للبنين بجوار فرع البنك الاهلى للجامعة سامية سويلم احمد 1223301370 13 قناة السويس مركز تطوير التعليم الجامعي ك 4.5 الطريق الدائري الإسماعيلية أ/ ابراهيم السيد احمد زيد 12889881180 14 المنوفية مجمع الكليات ( صالة كلية الحقوق) شبين الكوم ماهر محمدى سنبل 11147297480 15 السادات ادارة الجامعة – الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب مبنى رقم 205 المنطقة الرابعة عبد الحميد البغدادى 10046452880 16 جنوب الوادى معمل التطوير 1, 2 , 3 بمنى المدرجات م/ على فكرى 10027059130 مبنى قاعة المؤتمرات مدرجة كلية الآداب بقنا نادي التكنولوجيا حاسبات ومعلومات مبنى الإدارات الدور الارضى بفرع الاقصر 10972475330 - كلية الحاسبات والمعلومات 10007686760 - كلية التربية بالغردقة 17 الفيوم معمل الحاسب الالى بكلية الهندسة بالجامعة د/ رحاب عبد الرؤف ذكى 8421548340 معمل الحاسب الالى بكلية الزراعة 8421440290 معمل الحاسب الالى بكلية العلوم 8421548900 18 بنها معمل كلية التجارة 1332254930 معمل كلية الزراعة بمشتهر 1324681500 19 سوهاج معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بدروم مبنى كلية الطب م/ علاء عاطف الصادق 111500662150 معمل مدرجات كلية التجارة د/ محمود أبو المجد سليمان 10696260650 20 كفر الشيخ معامل كلية التربية النوعية كفر الشيخ د- اشرف البردعى 10002705850 21 بورسعيد معامل كلية التربية النوعية نقطة مدينة بور سعيد د- راوية رزق 10090670300 معامل كلية الهندسة نقطة مدينة بور فؤاد 22 السويس معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة احمد ضاحى سالم 10039631190 23 مرسى مطروح معمل كلية التربية م/ منى هنداوى 12799170340 24 الوادى الجديد معمل الرياضيات بكلية التربية أ/ مدحت مصطفى خليل 01009463347 25 العريش معمل كلية التربية بالعريش اشرف محمود 12730880040 26 أسوان معمل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بصحارى م /عمرو محمد عبد اللطيف 12065622220

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