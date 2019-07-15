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بأرقام الهواتف.. قائمة بمسئولى معامل التنسيق بجامعات الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م

الجامعة

الأماكن المحددة للتنسيق

اسماء القائمين عليه

رقم التليفون

 

1

القاهرة

معامل كلية الهندسة

صباحة محمد عبد المقصود

01280811664

 

معامل كلية الزراعة

أ/ محمد لطفى محمد

35681968

 

معهد الدراسات والبحوث الاحصائية

أ/ عبير يحى عبد الجواد

01225217799

 

أ/ هالة اسماعيل احمد

0100330887

 

2

الإسكندرية

الاداب

م / هبة الله فؤاد احمد

348757370

 

العلوم

359098720

 

علوم محرم بك

359098720

 

المدينة الجامعية

342899160

 

الهندسة

359144750

 

التربية بنين ابى قير

356211230

 

التربية

348057520

 

3

دمنهور

معمل كلية التجارة المجمع النظري بالا بعادية

أ/ ماهر عبد الفتاح

4532822270

 

1002238927

 

معمل كلية التربية

أ/ صلاح هنداوى

4532822250

 

معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي

111266310

4533205700

 

معمل كلية العلوم

 

4532930110

 

4

عين شمس

معمل كلية الحاسبات داخل الحرم

محمد حسنى مصطفى

12836003810

 

معمل كلية آداب داخل الحرم

احمد مصطفى رشدي

10011449490

 

كلية البنات بمصر الجديدة

كريم مسلم

10082848810

 

كلية الهندسة العباسية

سيدة طه محمد الخولى

12208733160

 

المدينة الجامعية طلبة بالعباسية

احمد خضر

12278552060

 

5

أسيوط

معمل الحاسب الالى بكلية الاداب

فرغلى احمد عطية

10970998060

 

معمل الحاسب الالى بقطاع (1)

محمد عبد العظيم

10038518830

 

6

طنطا

بمنى المكتبة المركزية كلية الصيدلة بالمجمع الطبي

د/ محمد كمال النمر

11135352720

   

7

الزقازيق

معامل الحاسبات المركزية بالجامعة امام مكتب السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة

د- شريف السيد الجوهرى

12124745360

 

أ/ احمد مصطفى

10939444500

 

أ/ ابو مسلم حامد

11115570590

 

8

المنصورة

وحدة الخدمات الالكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان

السعيد مأمون السعيد

15536263240

 

محمود السيد هيبه

12219440010

 

كلية التربية بالحرم الجامعى

صلاح عبد العظيم

106902073550

 

كلية الصيدلة الحرم الجامعى

محمد حسن عبد الطيف

10076515650

 

9

دمياط

قاعة التنسيق الالكترونى بالمدينة الجامعية بنين

مها وجدى السويدى

10042012320

 

سامح احمد فرج

101207002540

 

كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوى

م. نشوى ابو جلالة

1220015470

 

كلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة

أ/ منى محمود الرصاص

10904146290

 

10

بني سويف

معمل لحاسب الالى بكلية الإعلام

إبراهيم عبده

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10053630980

 

معمل تكونولوجيا المعلومات

 

معمل الحاسب الالى بكلية الحاسبات بشرق النيل مجمع التعليم الصناعي

محمد إبراهيم شاكر

12226455510

 

11

حلوان

المعل المركزى حرم الجامعة

م. عاطف محمد جودة

10244025400

 

معمل كلية الهندسة بالمطرية

م. منجد محمد محمد

10015315460

 

معمل كلية الهندسة بحلوان

م. احمد محمد سمير

10052535570

 

معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم

م. حنان سيد سليمان

11133466200

 

معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك

م. ياسر جمال امين

12288006070

 

معمل كلية التربية الموسيقية الزمالك

م. ممدوح ابراهيم شراره

10039551150

 

12

المنيا

معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعى

صالح ابراهيم عمار

10203348730

 

معمل ملحق كلية التربية الرياضية داخل الحرم

محمد ايمن كمال

10018132230

 

معمل المدينة الجامعية للبنين بجوار فرع البنك الاهلى للجامعة

سامية سويلم احمد

1223301370

 

13

قناة السويس

مركز تطوير التعليم الجامعي ك 4.5 الطريق الدائري الإسماعيلية

أ/ ابراهيم السيد احمد زيد

12889881180

   

14

المنوفية

مجمع الكليات ( صالة كلية الحقوق) شبين الكوم

ماهر محمدى سنبل

11147297480

   

15

السادات

ادارة الجامعة – الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب مبنى رقم 205 المنطقة الرابعة

عبد الحميد البغدادى

10046452880

 

16

جنوب الوادى

معمل التطوير 1, 2 , 3 بمنى المدرجات

م/ على فكرى

10027059130

 

مبنى قاعة المؤتمرات مدرجة كلية الآداب بقنا

 

نادي التكنولوجيا حاسبات ومعلومات مبنى الإدارات الدور الارضى بفرع الاقصر

10972475330

 

-          كلية الحاسبات والمعلومات

10007686760

 

-          كلية التربية بالغردقة

 

 

17

الفيوم

معمل الحاسب الالى بكلية الهندسة بالجامعة

د/ رحاب عبد الرؤف ذكى

8421548340

 

معمل الحاسب الالى بكلية الزراعة

8421440290

 

معمل الحاسب الالى بكلية العلوم

8421548900

 

18

بنها

معمل كلية التجارة

 

1332254930

 

معمل كلية الزراعة بمشتهر

1324681500

 

19

سوهاج

معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بدروم مبنى كلية الطب

م/ علاء عاطف الصادق

111500662150

 

معمل مدرجات كلية التجارة

د/ محمود أبو المجد سليمان

10696260650

 

20

كفر الشيخ

معامل كلية التربية النوعية كفر الشيخ

د- اشرف البردعى

10002705850

 

21

بورسعيد

معامل كلية التربية النوعية نقطة مدينة بور سعيد

د- راوية رزق

10090670300

 

معامل كلية الهندسة نقطة مدينة بور فؤاد

 

22

السويس

معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة

احمد ضاحى سالم

10039631190

 

23

مرسى مطروح

معمل كلية التربية

م/ منى هنداوى

12799170340

   

24

الوادى الجديد

معمل الرياضيات بكلية التربية

أ/ مدحت مصطفى خليل

01009463347

 

25

العريش

معمل كلية التربية بالعريش

اشرف محمود

12730880040

 

26

أسوان

معمل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بصحارى

م /عمرو محمد عبد اللطيف

12065622220

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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