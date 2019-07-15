شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد بارتفاع الحرارة غدا 4 درجات وفيما يلى عرض لأهم الأخبار الهامة:

الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

شاهد.. أتوبيسات هيئة النقل العام العاملة بالغاز الطبيعى

تحتفل محافظة القاهرة بتشغيل 10 اتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى، من إجمالى 121 اتوبيس سيتم تشغيلهم فى الفترة القادمة، ضمن خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك ضمن خطة تطوير الهيئة.

"معلومات الوزراء" يجرى تدريبا ميدانيا على مواجهة الحرائق غدًا بالمنوفية

يجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، تدريبا ميدانيا على سيناريو مواجهة مخاطر الحرائق بمقر مصنع غسالات مدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية.

Advertisements

التعليم العالى تعلن تسجيل 85 ألف طالب فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق صباح اليوم الاثنين، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 85 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019– 2020.

تعرف على التفاصيل الكاملة للقواعد التنفيذية لتسكين وترقية موظفى الدولة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019، الخاص بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث أصدر الجهاز تلك القواعد فى كتاب دورى يحمل رقم 1 لسنة 2019.

محافظ القاهرة: تحويل حافلات النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم تشغيل أول دفعة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى وعددها 10 أتوبيسات، من إجمالى 121 أتوبيسًا تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام.

الحكومة اليمنية تحذر من احتمال حدوث تسرب نفطى ضخم إلى البحر الأحمر

جددت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، تحذيرها من احتمال حدوث تسرب نفطى ضخم إلى البحر الأحمر، بسبب عرقلة الحوثيين لأعمال صيانة ناقلة النفط الخام التى تحمل أكثر من مليون برميل.