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الآثار تكشف عن توفير أكثر من 50 فرصة استثمارية بالمتحف الكبير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الآثار عن إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية، التى تتوفر للمستثمرين فى المتحف المصرى الكبير، بينها أكثر من 28 محلا تجاريا داخل المتحف.

وأضافت الوزارة خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق النسخة الثانية من خريطة الاستثمار، أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية الأخرى، ومنها مطعم الأهرامات بمساحة 2590 م، ومطعم حديقة المعبد المطل على الوجهات الفرعونى بمساحة 2300 متر، بالإضافة إلى أكثر من 40 كشك بمساحات مختلفة، وعدد أخر من المطاعم.

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