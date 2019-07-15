شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أتوبيسات هيئة النقل العام العاملة بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل محافظة القاهرة بتشغيل 10 اتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى، من إجمالى 121 اتوبيس سيتم تشغيلهم فى الفترة القادمة، ضمن خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك ضمن خطة تطوير الهيئة.

أجرى ”الخليج 365”، جولة باتوبيسات الهيئة الجديدة التى تعمل بالغاز الطبيعى، والتى تراصت أمام ديوان عام المحافظة بميدان عابدين، خلال الاحتفال بتشغيلها.

Advertisements

وتتميز الحافلات بأنها صديقة للبيئة، ولا تنتج عوادم ملوثة للهواء، وبها نفس عدد المقاعد الموجودة بالأتوبيسات التى تعمل حاليا بالهيئة، كما أن لها نفس السرعات العالية، ومن المقرر أن يتم تشغيلها الأسبوع الجارى.