"معلومات الوزراء" يجرى تدريبا ميدانيا على مواجهة الحرائق غدًا بالمنوفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، تدريبا ميدانيا على سيناريو مواجهة مخاطر الحرائق بمقر مصنع غسالات مدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية. ومن المقرر أن يحضر التدريب الميدانى اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلى منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، والقيادات الدينية.

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