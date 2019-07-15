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التعليم العالى تعلن تسجيل 85 ألف طالب فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق صباح اليوم الاثنين، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 85 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019– 2020.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت 6 يوليو  وتستمر حتى 20 يوليو الجارى، لكليات "الإعلام – التربية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية".

 

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