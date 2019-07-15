تعرف على التفاصيل الكاملة للقواعد التنفيذية لتسكين وترقية موظفى الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019، الخاص بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث أصدر الجهاز تلك القواعد فى كتاب دورى يحمل رقم 1 لسنة 2019. ”الخليج 365”، ينشر تفاصيل القواعد التنفيذية لتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والتى جاء أبرزها أن يتم الترقى وفقا للتدرج الوظيفى وطبقا للمدد البينية المحددة للدرجة الوظيفية الأعلى المرقى إليها. وإلى تفاصيل القواعد.. Advertisements وإلى تفاصيل القواعد..

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