المشدد 7 سنوات لنجار قتل عاملا في مشاجرة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة قتل عامل في مشاجرة بالسلام. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "محمد. ا" نجار قتل المجني عليه "إبراهيم. م" عامل في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة. وأوضح قرار الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه بأن بيت النية وعقد العزم على التعدي عليه بعد أن نشبت بينهما مشاجرة وانقض عليه مسددا له طعنة بسلاح أبيض "سكين" استقرت بصدره وأحدثت إصابته التب أودت بحياته.

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