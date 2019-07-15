محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
صرحت نيابة حدائق القبة، بتشريح جثة طالبة انتحرت لرسوبها في الثانوية العامة، وأمرت بتسليمها لذويها لدفنها.
تلقى المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم حدائق القبة، بلاغًا بوفاة فتاة تدعى "دنيا"، في الثانوية العامة، بعد انتحارها داخل عقارها؛ لرسوبها بمجموع 48%..
وتبين من التحريات التي أجراها الرائدين أحمد حشاد وأحمد شاكر بقيادة العميد محمد رضوان، مفتش مباحث الزيتون، أن الفتاة ردت على سؤال والديها عن مجموعها في الصف الثالث بالثانوية العامة، فأجابت: "أنا نجحت صافي"، فيما ظلت تردد تلك العبارة مترجلة نحو السُلم، إلى أن قفزت من الطابق الثالث من داخل العقار.
نُقلت الفتاة إلى المستشفى، على الفور إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تصرح بتشريح جثة طالبة انتحرت لرسوبها في الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.