النيابة تصرح بتشريح جثة طالبة انتحرت لرسوبها في الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

صرحت نيابة حدائق القبة، بتشريح جثة طالبة انتحرت لرسوبها في الثانوية العامة، وأمرت بتسليمها لذويها لدفنها.

تلقى المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم حدائق القبة، بلاغًا بوفاة فتاة تدعى "دنيا"، في الثانوية العامة، بعد انتحارها داخل عقارها؛ لرسوبها بمجموع 48%..

وتبين من التحريات التي أجراها الرائدين أحمد حشاد وأحمد شاكر بقيادة العميد محمد رضوان، مفتش مباحث الزيتون، أن الفتاة ردت على سؤال والديها عن مجموعها في الصف الثالث بالثانوية العامة، فأجابت: "أنا نجحت صافي"، فيما ظلت تردد تلك العبارة مترجلة نحو السُلم، إلى أن قفزت من الطابق الثالث من داخل العقار.

نُقلت الفتاة إلى المستشفى، على الفور إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها.