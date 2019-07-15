بعد 9 وقائع .. ضبط تشكيل تخصص في سرقة المساكن بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الاثنين، عاطل وسائق، كونا تشكيلًا عصابيًا، تخصص في سرقات المساكن بدائرة الشيخ زايد.
تلقى قسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد بالجيزة بلاغًا بسرقة أجهزة كهربائية من داخل فيلا ملك (صاحب مكتب تصدير-68 سنة) بدائرة القسم، أسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل-30 سنة-مُقيم بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا-سبق اتهامه في 5 قضايا "سلاح بدون ترخيص، مشاجرة، حريق عمد، مخدرات").
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (سائق-36 سنة-محكوم عليه في قضية "ضرب")، ومُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وأقر بتكوينهما تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب حوادث سرقة المساكن.
عقب استهداف الأخير، تم ضبطه وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 9 حوادث سرقات مساكن بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات "أجهزة كهربائية" لدى عميلهما سيئ النية (تاجر خردة – 36 سنة -مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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