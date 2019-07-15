ضبط خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الاثنين، القبض على خادمة قامت بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من أحد المساكن محل عملها بالمعصرة.

كان المقدم أحمد إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغا من مواطن بالمعاش باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية) من داخل الشقة سكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تحت إشراف الرواد مصطفى عبد العال ومصطفى قاسم، ومحمد الزناتي، وكريم عبد العاطي ضباط مباحث القسم، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة تعمل لدى المجنى عليه - مقيمة بدائرة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.

وبمواجهتها، أمام العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة، اعترفت بارتكاب الواقعة بإسلوب المغافلة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.