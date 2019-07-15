محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أعلنت هيئة قضايا الدولة، اليوم الاثنين، بعد موافقة وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم الحركة الداخلية الخاصة بمستشارين الهيئة. وصدر القرار بنقل المستشارين الآتي أسماؤهم:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات مستشاري هيئة قضايا الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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