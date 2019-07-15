خلال شهر.. ضبط 5094 قضية تهرب ضريبي بحجم تعاملات 8 مليارات جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كثفت إدارة مباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، خلال شهر من ضبط 5094 قضية بإجمالي حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنيه، تمثلت في فحص وضبط 857 قضية تهرب ضريبي على الدخل بإجمالي حجم تعاملات قرابة 6 مليارات جنيه، و500 منشأة تهرب ضريبي من القيمة المضافة بإجمالي حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه.

كما قامت الإدارة بفحص واستهداف المنشآت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبي، واتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمي للبلاد، وتمكنت الإدارة من استهداف (90) منشأة تجارية، كما أسفرت الجهود الميدانية في مجال مكافحة التهرب الجمركي من استهداف وضبط المنشآت التجارية المتاجرة في البضائع والسجائر المهربة جمركياً وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة، وضبط السيارات (السياحية – التربتيك) المخالفة لشروط الإفراج الجمركي فقد تمكنت الإدارة من ضبط 234 قضية تم التصالح في 196 قضية.

كما قامت الإدارة العامة في مجالات الضرائب العقارية والملاهي وتنفيذ الأحكام بضبط 3438 قضية، وتم التصالح في 733 قضية منهم.