لتحديد مقاومتها.. عرض الطفلة المتهمة بقتل سائق العياط على الطب الشرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العياط، اليوم الاثنين، بعرض الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها، على الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحديد اصاباتها جراء مقاومتها للمجني عليه.

واصطحبت قوة أمنية من مركز شرطة العياط الطفلة إلى مصلحة الطب الشرعي بزينهم، وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي عليها ومضاهاة عينة من جلدها بعد العثور على بقايا جلدية بأظافر القتيل نتيجة مقاومتها للمجني عليه ومحاولته الامساك بها.

وكانت نيابة العياط، قررت أمس حجز الفتاة 24 ساعة على ذمة التحريات، وعرضها رفقة التحريات، كما أمرت بحبس حبيبها وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة معاونة المجني عليه في استدراج المتهمة لاغتصابها.

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وكشفت تحقيقات نيابة العياط، ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها؛ حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها وحاول الاعتداء عليها جنسيًا، فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة عمرها 15 سنة عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم وبحيازتها سكين ملطخ بالدماء، وقررت قيامها بقتل شاب بالمنطقة الجبلية.

انتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة المتانيا إلى المنطقة التي أرشدت عنها الفتاة، وتبين العثور على جثة "الأمير أ." 22 سنة سائق ملقى في مدق جبلي مصابًا بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد وبجواره سيارة ميكروباص.

استدعت الأجهزة الأمنية صديقي الفتاة وتبين من مناقشتهما أن القتيل صديقهما، وأنهم اتفقوا سويًا على استدراج الفتاة ومحاولة معاشرتها جنسيًا، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​