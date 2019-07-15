طلب إحاطة بشان التأخر في إنشاء "السويس الجديدة" شرق القناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قدم النائب عبدالحميد كمال، اليوم الاثنين، طلب إحاطة عاجلًا إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التأخر في تنفيذ مدينة السويس الجديدة شرق القناة رغم التصريحات السابقة.

وأضاف كمال، في طلبه العاجل: "استنادًا إلى المادة 134 من الدستور أطالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بتوجيه بيانًا وطلب إحاطة عاجلًا إلى وزير الإسكان بشأن تأخر إنشاء مدينه السويس الجديدة شرق القناة رغم الإعلان عن البدء في إنشائها عام 2016 وبرغم التوسعات العمرانية ومشروعات الإسكان التي تتم على مستوى الجمهورية بإنشاء 14 مدينة جديدة منها في "الإسماعيلية - شرق المنصورة - العلمين - أسيوط" .

وتابع عضو مجلس النواب: "تأخر إنشاء مدينة السويس لسنوات طويلة وتقدمت بالعديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة بالإضافة إلى طرح الموضوع أمام رئيس مجلس الوزراء في زيارته الأخيرة لمحافظة السويس في 25 فبراير 2019 وبحضور وزير التنميه المحلية، ووزير الإسكان، الذي وعد بالبدء في إنشاء مدينة السويس وتحديد موقعها إلا أنه حتى الآن لم تعلن مواعيد بدء إنشاء المدينة".

وأوضح أنه رغم مرور ما يزيد عن 6 أشهر على الزيارة في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من مدينة شرق الإسماعيلية التي تستوعب 52 ألف وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات وعلى أحدث مستوى شرق القناة.