رئيس جامعة الأزهر يزور طالبًا وطالبة تعرضا لحادثي قطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح الاثنين، يرافقه الدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى الأزهر التخصصي، آية نصر، طالبة طب الأسنان، التي تعرضت لحادث قطار بالبحيرة، وأحمد الطيب، طالب حادث قطار الأقصر، للوقوف على تطور حالتهما الصحية.
ووجه رئيس الجامعة تعليماته، لإدارة المستشفى التخصصي بتوفير أقصى درجات الرعاية والعناية الصحية اللازمة، وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات، حتى يتماثلان للشفاء التام.
وكان رئيس الجامعة، قرر في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بنقل الطالب والطالبة لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي، لاستكمال باقي مراحل علاجهما حتى تتماثلا للشفاء، مع تحمل كافة التكاليف اللازمة، وتذليل كافة العقبات.
وأكد رئيس الجامعة أن مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، تفخر بأبنائها وبناتها وجميع منتسبيها، وترعى جميع أبنائها، وتهتم بهم، وتسعى لتحقيق مصلحتهم، ولا تتأخر عنهم في أي أمر، وذلك في إطار رسالتها السامية، تعليميا وأكاديميا ومجتمعيا، المستمدة من رسالة ديننا الحنيف.
من جانبهما، أعرب الطالبان أحمد وآية وأسرتهما عن بالغ شكرهما وامتنانهما لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس الجامعة على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، من الزيارة والاهتمام والتواصل، والحرص على متابعة حالتهما، وتوفير الرعاية والعناية الصحية اللازمة لهما.
كان فضيلة الإمام الأكبر قرر علاج الطالب أحمد الطيب، بكلية الدراسات الإسلامية، والطالبة آية نصر بكلية طب الأسنان، على نفقة الأزهر، بعد أن تعرضا لحادثي قطار.
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