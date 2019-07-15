وزير التعليم العالي يبحث التعاون المشترك مع اليونسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، مساء أمس الأحد، الدكتور غيث فريز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم التعاون بين الوزارة والمنظمة في المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية، وذلك بمقر الوزارة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، أشاد الوزير خلال الاجتماع بالتعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة اليونسكو، موضحًا أن الوزارة تدعم أنشطة المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في كل ما تقدمه من مؤتمرات وورش عمل، وفعاليات ثقافية وعلمية.

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وفي السياق نفسه، قدم فريز خطة المكتب الإقليمي لليونسـكو لعقد الملتقى الإقليمي حول رسم وتنفيذ سياسات العلوم والابتكار من أجل تحقيق التنمية المستدامة- منظور الأجهزة التشريعية والتنفيذية" الذي يعقد يومي 16-17 يوليو الجاري بالقاهرة.

وقال فريز: "يهدف الملتقى إلى التباحث في السبل والآليات المطلوبة؛ لتعزيز التعاون بين مختلف أعمدة نظم العلوم والابتكار، وتنظيم حوار بين صناع القرار المتعلق بالبحث العلمي في الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، وممثلي الجهات التشريعية والرقابية من أعضاء لجان العلوم والتكنولوجيا بالبرلمانات العربية، إضافة إلى العلماء والصحفيين والقطاع الخاص؛ للتعرف على الآليات الأكثر فاعلية لتعزيز الروابط بين أجهزة الدولة المختلفة، وجذب انتباه كبار المسئولين وصانعي السياسات إلى ضرورة تعزيز العلم والتكنولوجيا والابتكار في الدول العربية، ومناقشة آليات التعاون الإقليمي العربي في دفع أجندة العلوم والتكنولوجيا من المنظور التشريعي والتنفيذي".

وأضاف فريز أنه من المقرر مشاركة وفود في الملتقى، تشمل رؤساء اللجان والهيئات العلمية في الأجهزة التنفيذية، بكل الدول العربية وأعضاء لجان العلوم والتكنولوجيا بالبرلمانات العربية، وممثلين من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والعلماء ووسائل الإعلام.