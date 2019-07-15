الجمعة.. انطلاق القافلة الخامسة بين الأزهر والأوقاف لـ"6 أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
تنطلق الجمعة المقبل، القافلة الدعوية الخامسة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من ديوان الوزارة، لمدينة 6 أكتوبر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الاثنين، أن القافلة الخامسة تضم خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع : "النفاق والخيانة وخطرهما على الأفراد والدول "، في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف .
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