إجراءات جديدة من "الوطنية للإعلام" للحفاظ على التراث النادر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

بدأت الهيئة الوطنية للإعلام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر جميع الأشرطة التي تحوي محتوى إعلاميًا من التراث الفني والثقافي القديم والمملوك لها.

وحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، تهدف أعمال الصيانة والترميم لهذا التراث الفني الكبير وضع هذا المحتوى النادر في شكل وسائط إلكترونية؛ للحفاظ عليه.

وتأتي هذه الخطوة من الوطنية للإعلام بهدف الحفاظ على التراث المصري النادر الذي لا يوجد مثله في الوطن العربي، سواء أكان مرئيا أو مسموعا، بجانب الأعمال التليفزيونية والإذاعية والبرامجية النادرة التي تعرض بعضها للمسح أو التلف.