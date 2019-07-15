محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
بدأت الهيئة الوطنية للإعلام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر جميع الأشرطة التي تحوي محتوى إعلاميًا من التراث الفني والثقافي القديم والمملوك لها.
وحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، تهدف أعمال الصيانة والترميم لهذا التراث الفني الكبير وضع هذا المحتوى النادر في شكل وسائط إلكترونية؛ للحفاظ عليه.
وتأتي هذه الخطوة من الوطنية للإعلام بهدف الحفاظ على التراث المصري النادر الذي لا يوجد مثله في الوطن العربي، سواء أكان مرئيا أو مسموعا، بجانب الأعمال التليفزيونية والإذاعية والبرامجية النادرة التي تعرض بعضها للمسح أو التلف.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات جديدة من "الوطنية للإعلام" للحفاظ على التراث النادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.