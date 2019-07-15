ممثلو المصريين بالخارج يتفقدون مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة لممثلي الكيانات المصرية بالخارج إلى مدينة الجلالة بمنطقة العين السخنة، بحضور وزيرة الهجرة ووزير النقل.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، أجرى ممثلو الكيانات المصرية، بصحبة وزيرة الهجرة ووزير النقل، جولة تفقدية لمجمع الأسمدة الفوسفاتية، الذي من المقرر افتتاحه قريبا والمصمم بأحدث معايير دولية ويساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب واكتساب خبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الوفاء باحتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة.

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كما أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية بمدينة الجلالة يعمل بطاقة إنتاجية ٣٠٠ ألف طن سنويا بجودة عالية من السماد الأحادي السوبر فوسفات الناعم والمحبب، كما يتم إنتاج سماد ثلاثي السوبر فوسفات تركيز 46%، ويتضمن المجمع أيضا مصنع سماد كبريتات البوتاسيوم والذي ينتج ٢٢ ألف طن من سماد سلفات البوتاسيوم، بالإضافة إلى 26 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك سنويا، وكذلك يضم المجمع مصنع حامض الفسفوريك والجبس الزراعي بطاقة إنتاجية سنوية 100 ألف طن، ومن حامض الفسفوريك و300 ألف طن من الجبس الزراعي، فضلا عن احتواء المجمع لمعامل بحثية للرقابة على جودة المنتجات.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية كل العاملين به مدنيون، ويوفر 1500 فرصة عمل مباشرة معظمهم شباب الخريجين من مختلف التخصصات ومن معظم محافظات الجمهورية، إضافة إلى أن أغلب القائمين على هذا المجمع شركات مصرية، كما يحتوي على قناة للحماية من السيول الوافدة من جبل الجلالة لحماية المجمع ومنطقة الاستثمارات، وأربع مصانع للكلور والصودا الكويا التي تستخدم في تطهير المياه.

وتهدف تلك الزيارة إلى أن يتفقد المصريون المقيمون بالخارج مشروع هضبة الجلالة المتكامل باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعاونة القطاع المدني. كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، ما يؤهله لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.