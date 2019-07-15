"محلية النواب" توصي بمتابعة تطوير مسار العائلة المقدسة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، توصيات اللجنة بشأن زيارتها الميدانية لمحافظتي البحيرة والإسكندرية خلال الفترة من 26 إلى 27 يونيو 2019.

وتضمنت توصيات اللجنة بشأن زيارتها لمحافظة البحيرة، تطوير رحلة العائلة المقدسة، بمتابعة المحافظة استكمال باقي أعمال البنية الأساسية وسرعة تنفيذ باقي المقترحات والتصورات بشأن تطوير رحلة مسار العائلة المقدسة وتوفير كل سبل الراحة للوفود السياحية، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية للانتهاء منها في أسرع وقت لاستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب.

وأوصت اللجنة بسرعة استكمال المحافظة أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الأديرة ومداخل المدينة وتزويدها بالمرافق الحيوية والخدمات اللوجستية المختلفة، ومخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت.

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وشملت توصيات اللجنة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو المطامير، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من تنفيذ كل أعمال توسعات محطة مياه الشرب بكفر الدوار.

وأوصت اللجنة بمتابعة محافظة البحيرة واتخاذ الإجراءات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ باقي الأعمال بميناء الصيد برشيد الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة التي ستحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب، وأوصت وزارتي المالية والتخطيط بتوفير احتياجات محافظة البحيرة لاستكمال تنفيذ أعمال المشروعات المطلوبة وفقا لمخطط التنمية الشاملة لتطوير وتنمية مدينة رشيد، بهدف القضاء على العشوائيات، والتزام المحافظة بتعويض المواطنين المتضررين من أعمال التطوير.

ودعت اللجنة وزارتي السياحة والآثار لوضع خطة شاملة تهدف إلى الاستفادة من المناطق الأثرية الموجودة بمنطقة رشيد القديمة، وأوصت بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير وترميم ورفع كفاءة مستشفي رشيد العام.

وأوصت بإزالة جميع العوائق البيروقراطية وإدراج الاعتمادات المالية لاستكمال مشروع بشائر الخير 4، وسرعة البدء في تنفيذ أعمال إنشاء كوبري دسنوس الحلفاية العلوي علي طريق مصر إسكندرية الزراعى، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفي كوم حمادة الجديد، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال أعمال إنشاء مستشفى وادي النطرون العام.