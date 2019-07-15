بالصور- العشوائية تغزو "روضة السيدة" والوزارة تتوعد بإجراءات رادعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ظلت منطقة تل العقارب سابقًا، والتي باتت تعرف الآن باسم "روضة السيدة"، من أخطر المناطق العشوائية في القاهرة لعقود طويلة، حتى جاء قرار إزالة هذه المنطقة بالكامل وإعادة بنائها على أفضل شكل لتسكين أهاليها مرة أخرى بعد توفير سكن آدمي لهم.

وطوال الـ3 سنوات السابقة واصل صندوق تطوير العشوائيات بالتعاون مع محافظة القاهرة العمل بشكل يومي حتى بناء عمارات جديدة للمواطنين والبدء في تسكينهم بشكل تدريجي بعد توفير سكن ملائم لهم طول فترة تطوير المنطقة والتي يطلق عليها الآن روضة السيدة.

مع بداية تسكين الأهالي عادت معهم مظاهر العشوائية مرة أخرى، ما رصده الخليج 365 داخل المشروع من خلال العديد من المخالفات، تمثلت في انتشار القمامة بجميع الشوارع بشكل كثيف، وعدم الاهتمام بالتنظيف أمام العمارات.

وحتى العاشر من يوليو الجاري، أعلنت محافظة القاهرة، تسكين 320 أسرة، بمشروع روضة السيدة في حي السيدة زينب، مؤكدة أن أعمال التسكين مستمرة لتسليم باقي المستحقين، سواء المقيمين بمدينة 6 أكتوبر أو الحاصلين على بدل نقدي، والوحدات مفروشة بالكامل من الأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة مع توفير كل الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار للمواطنين .

ورصد الخليج 365، وجود التكاتك داخل الشوارع، بجانب إلقاء الأهالي المياه من الشبابيك والبلكونات، والتعامل بشكل سيئ مع الأشجار الموجودة أمام كل عمارة.

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صندوق تطوير العشوائات ومحافظة القاهرة لم يبخلوا بأي شيء على هذا المشروع، وجرى تحويل المنطقة إلى مجتمع عمراني يليق بالمواطنين ويتماشى مع الطابع المعماري المميز للمنطقة التاريخية، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات، بعد أن كانت واحدة من البؤر العشوائية المهددة لحياة المواطنين في القاهرة.

وتعليقا على ما يحدث في منطقة روضة السيدة، قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي تطوير العشوائيات، إنه جاري حاليا تسكين الأهالي بشكل تدريجي حتى التأكد من جودة الفرش المسلم لهم والخدمات الموجودة في كل عمارة، لتتسلم كل أسرة وحداتها السكنية كما يتمنونها.

وأضاف "صديق"، أنه جرى تنفيذ مشروع روضة السيدة بأعلى جودة في التنفيذ والخدمات، كما جرى توفير الأثاث بشكل مجاني للمواطنين، لكن مع بداية تسكين الأهالي لاحظنا وجود أكوام القمامة في الشوارع، موضحًا الدفع بشركة نظافة لتنظيف الشوارع من القمامة.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك عقدًا بين الصندوق والأهالي في منطقة روضة السيدة، لافتًا إلى أن أي ساكن يرتكب أي مخالفة يحاسب عليها، قائلا: "في عقد لازم الناس تلتزم بيه، وفي ناس أحق بهذه الوحدة".

وتابع: أي مخالفة يجرى رصدها الفترة المقبلة يُرسل إنذار لصاحبها، ثم بعد ذلك يبدأ تنفيذ الإجراءات الموجودة في العقد، "أي شخص هيكسر في العمارة أو يعمل حاجة مخالفة هيتعرض للمساءلة القانونية".