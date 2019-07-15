مصر | بسبب "غرق طفل".. إحالة 3 مشرفين في حمام سباحة للمحاكمة العاجلة لإهمالهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "غرق طفل".. إحالة 3 مشرفين في حمام سباحة للمحاكمة العاجلة لإهمالهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة برئاسة أحمد يوسف، بإحالة 3 مشرفين حمام سباحة في نادٍ رياضي للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة الإهمال عقب وفاة طفل نتيجة غرقه.

واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذي اتهم مشرفي حمام السباحة بالتسبب في وفاة ابنه 5 سنوات، مشيرا إلى أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام السباحة فى النادى، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب الحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، وأنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه فى المكان، وعقب البحث عنه تم استخراجه من قاع المياه فى حمام السباحة جثة هامدة.