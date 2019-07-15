مصر | مصرع وإصابة 5 أفراد حراسة خاصة في انفجار بأكتوبر.. و"الذخيرة" كلمة السر

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كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل وقوع انفجار بمدينة 6 أكتوبر، وسقوط سقف على 5 أشخاص ما أسفر عن مصرع 3 منهم وإصابة الآخرين، بدائرة قسم ثالث أكتوبر.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بسقوط سقف حجرة صغيرة، بجوار قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر.

وبانتقال رجال الحماية المدنية، وقوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وبالفحص تبين سقوط سقف غرفة مجاورة لقطعة أرض، على 5 عمال لحراسة قطعة الأرض، ما أسفر عن مصرع 3 منهم، فيما أصيب "س.ع.م" 32 سنة بكسر بالكوع الأيمن وجروح متفرقة بالجسم، و"خ.أ.س" 30 سنة بكسر بالفخذ الأيسر وجروح متفرقة، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

ورجح مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة إلى أن الانفجار إثر عبث العمال بأسلحة نارية، وتفاعل البارود تسبب في سقوط سقف الغرفة، موضحا أنه حال فحص رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، تبين عدم وجود بقايا إسطوانة غاز أو أي آثار لها، مشيرًا إلى أن خبراء الأدلة الجنائية، يفحصون موقع الحادث، لمعرفة سبب الإنفجار.