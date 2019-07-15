أخبار مصر | محافظ القاهرة: المحافظة تشهد إنجازات عديدة بالتزامن مع مرور ١٠٥٠ عام على إنشائها

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة شهدت خلال احتفالاتها العديد من الإنجازات وعلي رأسها افتتاح أول جراج بروكسي في الشرق الأوسط يعمل الكترونيًا.

واستكمل "عبد العال" خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ونواب المحافظ ورؤساء الأحياء، تم افتتاح سوق سوهاج بحي مصر الجديد من أيام قليلة واليوم حفل تدشين أول ١٠ أوتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بمرور ١٠٥٠ عام علي إنشائها.

وأكد المحافظ أن القاهرة تشهد إنجازات حاليًا وعلي رأسها تطوير منطقة شق التعبان ومثلث ماسبيرو، وهناك مخطط لاستكمال منطقة الفسطاط، وتابع من ضمن خطة الدولة لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ علي حقوق المواطن، تطوير المناطق العشوائية ودفع الاقتصاد المصري للإمام واسترداد أراضي الدولة.