أخبار مصر | ننشر الوحدات المشاركة في الحملة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالإسكندرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر الوحدات المشاركة في الحملة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالإسكندرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المراة - والتى تشمل الكشف المبكر عن أورام الثدى وأمراض السكر والضغط – أسبوعها الثالث ضمن مبادرة 100 مليون صحة، فى ظل عمل مكثف بجميع الوحدات العلاجية والوقائية المشاركة فى الحملة بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية، أن العمل مستمر بالوحدات المشاركة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساءا يوميا، فى حين أن العمل بمراكز الأحالة للحالات التى يشتبه فى إصابتها باورام الثدى يكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء يوميا، مؤكدة ان جميع الخدمات مجانيا تماما وغير مطلوب من المنتفعة سوى بطاقها الشخصية ورقم التليفون.

وإليكم أسماء الوحدات المشاركة في المبادرة بالإسكندرية: