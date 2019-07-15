أخبار مصر | مجلس الوزراء يجري تدريبا ميدانيا على مواجهة مخاطر الحرائق بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء يجري تدريبا ميدانيا على مواجهة مخاطر الحرائق بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, غدا الثلاثاء، تدريبا ميدانيا على سيناريو مواجهة مخاطر الحرائق بمقر مصنع غسالات مدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية.

ومن المقرر أن يحضر التدريب، اللواء سعيد عباس, محافظ المنوفية، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة, وممثلو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والقيادات الدينية.