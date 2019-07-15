أخبار مصر | 31 أغسطس.. انتهاء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 31 أغسطس.. انتهاء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتهي المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية للكشف عن سرطان الثدي في 9 محافظات 31 أغسطس المقبل.

وذكرت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن الفحص يستهدف الكشف عن أورام الثدى والضغط والسكر والسمنة، كما يتم إرسال مواد توعوية حول الوقاية من المرض.

وأضافت المبادرة الرئاسية: يجب الحرص على الكشف والفحص الدورى للكشف عن المرض سريعا لنكون متطمئنين على كل سيدات مصر من السكر والضغظ والسمنة وسرطان الثدى.

وقالت المبادرة الرئاسية: تستطيعي تتعرفي على أقرب مكان أو وحدة صحية لكي من خلال هذا اللينك http:100millionseha.eg أو من خلال الاتصال على 15335.

