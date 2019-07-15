أخبار مصر | المركز الثقافي الكوري يستضيف اللقاء الثاني لرابطة خريجي الجامعات الكورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركز الثقافي الكوري يستضيف اللقاء الثاني لرابطة خريجي الجامعات الكورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف المركز الثقافي الكوري بمقره بالدقي أمس اللقاء الثاني لرابطة خريجي الجامعات الكورية حيث تم استعراض المزايا التي توفرها المنح الدراسية وتبادل الخبرات المتصلة بالدراسة والمعيشة في كوريا.

وشارك في اللقاء عدد من قدامى الخريجين من الجامعات الكورية والمتأهلين لمنحة العام الحالي وعددهم 8 طلاب، بينهم 3 في مرحلة الدكتوارة و5 في مرحلة الماجستير في مختلف التخصصات العلمية.

ومن جانبه أعرب مدير المركز الثقافي يانج سانجن عن أهمية الرابطة كحلقة وصل بين الأجيال المتعاقبة على المنحة الدراسية المقدمة من الحكومة الكورية. وأعرب عن أمله في أن يحقق المتأهلون الجدد للمنحة النجاح والتفوق خلال مسيرتهم الدراسية التي ستبدأ مطلع سبتمبر المقبل في كوريا.