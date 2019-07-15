أخبار مصر | جمعية "مسافرون" تطالب بحملة تسويقية لشرم الشيخ داخل أسبانيا

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن قرار الخارجية الاسبانية برفع الحظر عن مدينة شرم الشيخ هو استمرار وتأكيد لأمن وأمان مصر ورغبة مواطني جميع دول العالم في زيارة مصر والاستمتاع بها وبجمالها وخاصة مدينة شرم الشيخ "مدينة السلام".

وأضاف د. عاطف عبد اللطيف أن رفع حظر السفر عن سيناء بشكل عام هو استمرار واقتناع هذه الدول باستقرار الوضع هناك فمؤخرا وجدنا ألمانيا ترفع الحظر عن بعض المناطق بسيناء، والآن اسبانيا وقريبا روسيا وكل هذا يؤكد أن معدلات السياحة في 2019 ستتخطى بكل تأكيد عام الذروة في 2010.

ونوه إلى أن معنى رفع أسبانيا للحظر عن شرم الشيخ يعنى ازدهار الحركة السياحية بشرم وكذلك المدن المجاورة مثل طابا ونويبع ودهب كما أن رفع الأسبان للحظر عن شرم الشيخ يعني أن 500 مليون نسمه حول العالم يتحدثون الاسبانية سيسيرون على نهج اسبانيا وهناك فرص قوية لعودة برامج السياحة الاسبانية الدينية الى مدينة سانت كاترين.

Advertisements

وأكد رئيس جمعية مسافرون أن عدد السياح الأسبان الذين زاروا مصر خلال 2010 بلغ حوالي 157 ألف سائح وتراجع بسبب الأحداث الماضية إلى 34 ألف سائح في 2017 وزاد عام 2018 حيث بلغ 66 ألف تقريبا حسب الإحصائيات المتوافرة ومع رفع الحظر عن شرم الشيخ مؤخرا سيتضاعف عدد السياح الأسبان في 2019 مقارنة بعام 2018 ليصل الى قرابة 120 ألف سائح تقريبا.

وأشار د. عاطف الى أن السياح الأسبان لديهم عشق بزيارة المعالم المصرية الأثرية وهناك رحلات مستمرة ومباشرة بين اسبانيا والأقصر كما أن هناك تزايد في رحلات الطيران من مدريد للقاهرة والسائح الاسباني بخلاف حبه للسياحة الثقافية ألا انه يعشق أيضا السياحة الشاطئية والترفيهية ويتميز السائح الاسباني بأنه مرتفع الأنفاق وهذه النوعية من السائحين مطلوب الاهتمام بها والتسويق لها.

وأوضح عاطف عبد اللطيف أن معرض" الفيتور" السياحي الذي يقام في العاصمة الاسبانية مدريد كل عام وتشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى من المستثمرين ووزارة السياحة لابد ان نهتم بها ونعد حملات دعائية وتسويقية تجذب اكبر قدر من السياح الأسبان مع دراسة معوقات تدفقات السياحة الاسبانية بشكل كبير والعمل على حلها سواء توفير خطوط طيران او حملات دعائية أو إعداد برامج تناسب احتياجات السائح الاسباني.

وشدد على ضرورة إعداد حملة تسويقية لمدينة شرم الشيخ بشكل خاص داخل السوق الاسباني من الآن حتى نعيد السائح بقوة لمدينة شرم الشيخ ومنتجعاتها السياحية.