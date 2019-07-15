أخبار مصر | محافظ القاهرة: الدولة تسخر جهودها لحماية البيئة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: الدولة تسخر جهودها لحماية البيئة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن تشغيل أول دفعة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 10 أتوبيسات، من إجمالي 121 أتوبيسًا تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول في الخدمة لتطوير اسطول الهيئة خلال الفترة القادمة.

كما أعلن "محافظ القاهرة" خلال استلام الدفعة الأولي من اوتوبيسات النقل العام التي تعمل بالغاز الطبيعي أمام ديوان عام المحافظة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بمرور ١٠٥٠ عام علي إنشائها، عن تحويل حافلات النقل العام جمعيها للعمل بالغاز الطبيعي خلال ٣ سنوات.

وتابع تم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والجهات المعنيه للبدء في التنفيذ، مشيرًا إلي أن الدولة تسخر جهودها لحماية البيئة وتحويل مركباتها للغاز الطبيعي.