أخبار مصر | "التنمية المحلية": أتوبيسات النقل العام ستعمل بالغاز الطبيعي‎ قريبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التنمية المحلية": أتوبيسات النقل العام ستعمل بالغاز الطبيعي‎ قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزارة التنمية المحلية، أن الدولة تعمل على توفير أتوبيسات بمواصفات معينة لتكون صديقة البيئة وتخفف العبء عن المواطنين.

واستكملت، خلال استلام ١٠ أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي منذ قليل أمام ديوان محافظة القاهرة: "قريبًا هيئة النقل العام كلها في جميع أنحاء القاهرة الكبرى ستعمل بالغاز الطبيعي وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير مواصلات آمنة للمواطن".

وتابعت، أن هناك العديد من الشركات مقدمة لتبني أتوبيسات الهيئة وتحويلها من سولار إلي غاز طبيعي، ونعمل حاليًا علي دراستها.

وعلى هامش استلام الدفعة الأولي من الأوتوبيسات الذي تعمل بالغاز الطبيعي، أكد وزير التنمية المحلية أن القاهرة ستتسلم ١٠ حافلات شهرية حتى نصل لـ١٢١ أتوبيس بحلول عام ٢٠٢٠.