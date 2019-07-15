شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يكرم أوائل الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا الطالب أحمد فوزى محمد جاد الرب الطالب بمدرسة قوص الثانوية بنين والحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية والاول على مستوي المحافظة للشهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة والطالب عبدالله ممدوح أبوالسعود الحاصل على المركز الاول في نتيجة دبلوم المدارس الزراعية المتقدمة «نظام الخمس سنوات» بمجموع 82.2% بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووالديهما.

محافظ قنا يكرم الطالب صاحب المركز االثاني مكرر علي مستوي الجمهورية بالثانوية العامة والأول بالثانوي الزراعي‬

محافظ قنا يكرم الطالب صاحب المركز االثاني مكرر علي مستوي الجمهورية بالثانوية العامة والأول بالثانوي الزراعي‬

محافظ قنا يكرم الطالب صاحب المركز االثاني مكرر علي مستوي الجمهورية بالثانوية العامة والأول بالثانوي الزراعي‬

محافظ قنا يكرم الطالب صاحب المركز االثاني مكرر علي مستوي الجمهورية بالثانوية العامة والأول بالثانوي الزراعي‬

محافظ قنا يكرم الطالب صاحب المركز االثاني مكرر علي مستوي الجمهورية بالثانوية العامة والأول بالثانوي الزراعي‬

قدم «الهجان» التهنئة للطالبين ووالدهما مشيدا بدور الأسرة في توفير المناخ المناسب الذي أتاح للطالبين تحقيق تلك النتيجة المتميزة، مطالبا اياهم بالحفاظ على النجاح والتفوق خلال دراستهم الجامعية، ومنح الطالبين مكافأة مالية تقديرا لمجهودهما ووجه الشكر للقيادات التعليمية بالمحافظة على مجهودهم للنهوض بالمنظومة التعليم مؤكدا حرص محافظة قنا على تكريم المتفوقين من أبنائها الطلاب لتحفيزهم على الاستمرار في تفوقهم وتشجيع الطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، داعيًا الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل النبوغ والتفوق الدراسي.