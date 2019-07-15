شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 9.7% ارتفاعًا في عدد الأجانب بالقطاع الخاص والاستثماري خلال 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري 14777 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2018 مقابــل 13469 أجنبي عام 2017 بنسبة ارتفاع قدره 9.7 %، كما بلغ عدد الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة 6346أجنبى بنسبة 42.9% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 8431 أجنبي بنسبة 57.1%عام 2018 .

وأوضح الجهاز في بيان، الإثنين، أن الأجانب الوافدين من الدول الأسيوية غير العربية 45.2٪ نسبة الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر حيث بلغ 6686 أجنبى بنسبة 45.2٪ (معظمهم من بنجلاديش بعدد 1641 أجنبى بنسبة 24.5% والفلبين بعدد 1504 أجنبى بنسبة 22.5٪ )، يليها الدول الأوروبية بعدد 3525 أجنبى بنسبة 23.9 ٪ (معظمهم من انـجلترا بعدد 957 أجنبى بنسبة 27.1 % وايطاليا بعدد 549 أجنبى بنسبة 15.6%) وذلك عام 2018.

والدول العربية بعدد 3165 أجنبى بنسبـــة 21.4 % ( معظمهم من فلسطين بعدد 1177 أجنبى بنسبة 37.2 % وسوريا بعدد 1076 أجنبى بنسبة 34 %) يليها دول الأمريكتين واستراليا بعدد 1107 أجنبي بنسبة 7.5% (معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 524 أجنبي بنسبة 47.3% وكندا بعدد 295 أجنبي بنسبة 26.6%) بينما تمثل الدول الأفريقيـــة (غير العربية) اقل الأعداد حيث بلغ 154 أجنبي بنسبة 1 % من إ جمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2018.