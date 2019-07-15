شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للمحاسبات» يعقد جمعيتين عموميتين السبت: «مفاجآت سارة للأعضاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات جمعيتين عموميتين «عادية» و«غير عادية»، السبت الموافق 20 يوليو 2019، بجامعة عين شمس بدار الضيافة بجوار كلية الصيدلة.

وقال ياسر حبيب، المتحدث الرسمى لنادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إن تاريخ انعقاد الجمعيتين يتزامن مع مرورسبع سنوات على تأسيس النادي، ومن أجل ذلك ستشهد الجمعيتان العموميتان تغيرا ملموسا في شكل وجوهرانعقاد الجمعيات العمومية السابقة، ونظرللتطورات الكبيرة التي يشهدها النادى، وكبر حجم الأعمال به، فكان لزاما إجراء تغييرات جوهرية وجذرية في أنشطة النادى تستوعب طموحات مجلس الإدارة وتلبى احتياجات الأعضاء.

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وأضاف «حبيب» أنه سيتم مناقشة كثير من الموضوعات التي تشغل الأعضاء بشأن الأوضاع الوظيفية لهم وبخاصة ارتفاع الأسعار وما لذلك من آثارعلى انخفاض دخل الأعضاء، الأمرالذى يؤكد أن مجلس الإدارة ليس بمعزل عن ما يعانى ويشعر به الأعضاء، و«أننا منهم وإليهم حتى نرفع أعباء الحياه عنهم، علاوة على الإعلان عن مفاجآت منها، طرح مشروع سكنى جديد وفقا لطلبات الكثيرين من الأعضاء، ومن المتوقع نفاذ وحداته فورالإعلان عنه، وهذا المشروع بخلاف مشروع كومباوند النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى سيشهد هو الآخرعرض فيديو التصميمات الهندسية بالواجهات واللاند سكيب وبحضور إستشارى المشروع والشركة المنفذة، ويشهد أيضا كثير من المفاجآت السارة للحاجزين، ويأتى ذلك كله في إطار مساهمة النادى في خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات القومية التي تتبناها الدولة والقيادة السياسية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم يسرى يسعى سعيا حثيثا لتحقيق أعلى مؤشرات أداء تتناسب ومكانة الأعضاء وفى ضوء القوانين المنظمة، وهذا ما تؤكده الأرقام الوارده بالقوائم المالية للنادى والمنتهيه في 31/12/2018، وكذا تقرير نشاط مجلس الإدارة منذ تأسيس النادى وحتى الآن، مضيفا أنه سيتم إقرار أضخم وأكبر حزمه من القرارات ما من شأنها المساهمه في ترسيخ مفاهيم الإخاء، التكافل، المشاركة المجتمعية بين مجلس إدارة النادى والأعضاء، و«بالقطع نأمل أن تسعد الأعضاء».

وأنهى «حبيب» بأنه سيقام حفل غنائى استعراضى ضخم في نهاية اليوم بكورال موسيقى كبير، وفرقة فنون شعبيه من أفضل الفرق المصرية.