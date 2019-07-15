شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالعاشر من رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وردع المخالفين بالمدينة بمناطق (الحي الأول- صيدناوي- الأردنية- مركز المدينة)، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأمن بمدينة العاشر من رمضان، والإدارات المعنية بجهاز المدينة ولجنة الإزالات بالجهاز.

وقال «شاهين» إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 9 قرارات غلق وتشميع للمحال المخالفة بالحي الأول بالمدينة، وكذا رفع جميع المخالفات والإشغالات من الكافتيريات والباعة الجائلين بشوارع المدينة بمنطقة صيدناوي والأردنية ومركز المدينة، مشيراً إلى أنه تم تكليف مسؤولي جهاز المدينة بضرورة المتابعة الدورية للتأكد من عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وأكد رئيس الجهاز أن الحملات مستمرة بصفة يومية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات بمدينة العاشر من رمضان ولتكون في مقدمة المدن الجديدة، لافتا إلى أن ذلك يأتي تأكيداً لسيادة القانون وتنفيذاً للتكليفات بإزالة جميع المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في مدينة العاشر من رمضان

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في مدينة العاشر من رمضان