شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير التعليم العالي مع المدير الإقليمي لـ«يونسكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، الإثنين، الدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم التعاون بين الوزارة والمنظمة في المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية، وذلك بمقر الوزارة.

أشاد الوزير خلال الاجتماع بالتعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة اليونسكو، موضحًا أن الوزارة تدعم أنشطة المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في كل ما تقدمه من مؤتمرات وورش عمل، وفعاليات ثقافية وعلمية.

Advertisements

وفي السياق نفسه، قدم فريز خطة المكتب الإقليمي لليونسـكو لعقد «الملتقى الإقليمي حول رسم وتنفيذ سياسات العلوم والابتكار من أجل تحقيق التنمية المستدامة- منظور الأجهزة التشريعية والتنفيذية» الذي يعقد يومي 16-17 يوليو الجاري بالقاهرة، حيث أكد فريز أن الملتقى يهدف إلى التباحث في السبل والآليات المطلوبة؛ لتعزيز التعاون بين مختلف أعمدة نظم العلوم والابتكار، وتنظيم حوار بين صناع القرار المتعلق بالبحث العلمي في الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، وممثلي الجهات التشريعية والرقابية من أعضاء لجان العلوم والتكنولوجيا بالبرلمانات العربية.

إضافة إلى العلماء والصحفيين والقطاع الخاص؛ للتعرف على الآليات الأكثر فاعلية لتعزيز الروابط بين أجهزة الدولة المختلفة، وجذب انتباه كبار المسئولين وصانعي السياسات إلى ضرورة تعزيز العلم والتكنولوجيا والابتكار في الدول العربية، ومناقشة آليات التعاون الإقليمي العربي في دفع أجندة العلوم والتكنولوجيا من المنظور التشريعي والتنفيذي.

وأضاف فريز أنه من المقرر أن تشارك وفود في الملتقى، تشمل رؤساء اللجان والهيئات العلمية في الأجهزة التنفيذية، في كل الدول العربية وأعضاء لجان العلوم والتكنولوجيا بالبرلمانات العربية، وممثلين من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والعلماء ووسائل الإعلام.

ومن جانبه، أكد الوزير دعمه للملتقى، معربًا عن تطلعه في أن يثمر عن تفاعلات، وتوصيات، وتصورات فعالة؛ لتطوير سياسات العلوم والابتكار في مصر والمنطقة العربية لتحقيق التنمية المستدامة.