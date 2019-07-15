شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة طيران فلاى ناس رقم 264 المتجهة إلى جدة تأخر إقلاعها، وتأخرت رحلتى طيران النيل رقم 109 المتجهة إلى مدينة سكاكا السعودية، وأيضا رقم 117 المتجهة إلى مدينة تبوك، وأيضا رحلة طيران نسما رقم 192 المتجهة إلى سكاكا، وذلك لوصولها متأخرة من مطارات السعودية، بسبب تكدسات موسم الحج هناك.

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وأضافت المصادر، أن رحلة طيران الجزيرة رقم 91736 المتجهة إلى الكويت، تأخر إقلاعها لأكثر من ساعة، وتأخرت رحلة لوفتهانزا رقم 8291 المتجهة إلى فرانكفورت، بسبب أعمال الصيانة.