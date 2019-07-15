بلاغ يتهم أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق بالتعدى على متطوعة بأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حررت متطوعة ببطولة أمم أفريقيا بلاغا حمل رقم 2306 إدارى بقسم ثان مدينة نصر، اتهمت فيه أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، بالتعدى عليها بالضرب. ‎وذكر المحضر أن "مجاهد" تسبب فى حدوث أزمة فى مقصورة استاد القاهرة أمس الأحد، أثناء مواجهة الجزائر مع نيجيريا في نصف نهائي البطولة، عندما تعدى لفظيا وباليد على المتطوعة التي كانت تمارس عملها بصوره طبيعية، والتى تدعى "د.ن"، وكانت مسئولة عن استقبال وبروتوكول المقصورة الرئيسية بالاستاد. Advertisements

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