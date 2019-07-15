شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أبرزت الصحف العالمية افتتاح مصر لهرمين أمام الجمهور ؟..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحف إيطاليا وأمريكا اللاتينية افتتاح مصر لهرمى، المنحنى للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور، وهرم ألكا العقائدى للزيارة للجمهور.

وقالت "مجلة أفريقا ريبيستا" الإيطالية إن "افتتاح الهرمين فى مصر سيعزز من السياحة فى هذا البلد فى الوقت الجارى".

وأشارت إلى أنه بعد أكثر من 50 عاما سيتمكن الزوار من الدخول إلى المناطق الداخلية للأهرامات التى يبلغ عمرها أكثر من 4600 عاما، وهو ما سيثير فضول الكثيرون لمعرفة أسرار الفراعنة، مما سيصب فى النهاية فى مصلحة السياحة المصرية.



تابوت تم اكتشافه فى مصر تابوت تم اكتشافه فى مصر

وقالت وكالة "أنسا" الإيطالية إن افتتاح الهرمين يُعد فرصة جديدة للإيطاليين للاستمتاع بمصر القديمة، والموميات الفرعونية التى لا تزال بحالة جيدة رغم مرور آلاف السنوات.

وأشارت إلى أنه تم اكتشاف العديد من التوابيت الحجرية والطينية والخشبية فى الموقع، كما تم اكتشاف جدار قديم بطول 60 مترا جنوب هرم آخر وهو امنمحات الثانى، وتم العثور على أقنعة وأدوات جنائزية تعود إلى أواخر الفترة المصرية من 750 إلى 332 قبل الميلاد.

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قناع اكتشف اثناء افتتاح هرمين فى مصر قناع اكتشف اثناء افتتاح هرمين فى مصر

ويبلغ ارتفاع الهرم المنحنى حوالى 121م، وطول كل ضلع فى قاعدته نحو188.1م، كما أن للهرم مدخلين: الأول فى الناحية الشمالية على ارتفاع 12 م، يؤدى إلى ممر هابط بطول 79.5.

وفى هذا السياق ، نشرت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية عددا من الصور للهرمين، وقالت إن أسرار الحضارة الفرعونية لا تزال تبهر العالم بغموضها وأسرارها وعظمتها، فهرم سنفرو أصبح مشهورا بمظهوره، نظرا لأن النصف السفلى يتميز بالانحدار، بينما النصف العلوى منه مايل إلى حد ما وسطحا أكثر خشونة.



مومياء مصرية مومياء مصرية

يمكن للزوار الآن النزول نحو 80 مترًا فى هرم الطبقات للوصول إلى الغرفتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاكتشافات الأثرية المصرية لن تنتهى، مما سيجعل أمر انتعاش السياحة مرة آخرى أمرا سهلا.