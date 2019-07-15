شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى أتوبيس لهيئة النقل العام وسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقل وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وعدد من مسئولى الشركة المصنعة وقيادات المحافظة، أحد أتوبيسات هيئة النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعى، فى جولة من ميدان عابدين، إلى ميدان التحرير، والعودة مرة أخرى للمحافظة مرورا بميدان طلعت حرب، وعد من شواع وسط البلد، لتجربة الأتوبيسات الجديدة التى تعاقدت عليها المحافظة.

واحتفلت محافظة القاهرة بتشغيل 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى، من إجمالى 121 اتوبيس سيتم تشغيلهم فى الفترة القادمة، ضمن خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك ضمن خطة تطوير الهيئة.

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وتتميز الحافلات بأنها صديقة للبيئة ولا تنتج عوادم ملوثة للهواء، وبها نفس عدد المقاعد الموجودة بالأتوبيسات التى تعمل حاليا بالهيئة، كما أن لها نفس السرعات العالية، ومن المقرر أن يتم تشغيلها الأسبوع الجارى.