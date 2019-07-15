أخبار مصر | مفاجأة في طقس الثلاثاء.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 41

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في طقس الثلاثاء.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 41 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد غدا الثلاثاء، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 39 والصغرى 28 درجة، ومطروح العظمى 40 درجة والصغرى 30 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.