أخبار مصر | شركة "Trayal" الصربية: نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المعدات الخاصة بالوقاية إلى مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة "Trayal" الصربية: نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المعدات الخاصة بالوقاية إلى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، ميلوش نانا ذكش مدير عام شركة ” Trayal” الصربية والوفد المرافق له؛ لبحث موضوعات التعاون في مجال تصنيع المعدات والأدوات الخاصة بالوقاية من تأثير استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

تم في بداية اللقاء استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، والتأكيد علي اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصربية في مختلف المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين، وتم التأكيد على أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، والتأكيد على استراتيجية العمل بالوزارة في التعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات ووحدات الانتاج الحربي ومنها تكنولوجيا تصنيع المعدات والأدوات الخاصة بالوقاية من تأثير استخدام الأسلحة الكيميائية حيث تعتبر شركة ” Trayal” الصربية من كبري الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

وأثنى ميلوش نانا ذكش مدير عام شركة ” Trayal” الصربية على الإمكانيات التكنولوجية بشركات الإنتاج الحربى، مؤكداً على التعاون السابق مع شركات الإنتاج الحربي والذي يمتد لعدة سنوات ماضية واهتمام الشركة بفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، كما أشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأضاف بأن شركته ستعمل علي نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المعدات والأدوات الخاصة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية داخل شركات ووحدات الانتاج الحربي العاملة في هذا المجال.