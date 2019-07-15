«شروق» تتحدى إعاقتها وتحصل على 96% للالتحاق بالإعلام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاعت الطالبة شروق جمال سلامة نور، من محافظة السويس رغم إعاقتها أن تحقق مجموع 96% في نتيجة الثانوية العامة وذلك بالقسم الأدبي. الطالبة «شروق» هي إحدى طالبات مدرسة «الشهيدة شادية سلامة» الثانوية بمنطقة الصباح، حي فيصل، عن رحلة المذاكرة تقول إنها كانت تواصل الليل بالنهار في المذاكرة من اجل الحصول على مجموع كبير لتحقيق حلم حياتها في الالتحاق بكلية الإعلام قسم صحافة.

وقامت الصفحة الرسمية لحي عتاقة التابعة لديوان عام محافظة السويس بنشر منشور تهنئة ووصفت «شروق» بالطالبة المعجزة التي تحدت كل الظروف الصعبة بكل طموح من أجل تحقيق حلمها.

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