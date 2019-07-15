شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يصل جامعة الزقازيق لافتتاح مراكز التطوير المهني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، صباح الإثنين، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك في إطار زيارته لإفتتاح 3 مراكز للتطوير المهنى بالجامعة، والتى تم تنفيذها بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتقديم منح تدريبية مجانية بهدف تحسين مهارات التوظيف لطلاب جامعة الزقازيق.

وقال الدكتور خالد عبدالباري، رئيس الجامعة،: «إن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، هو نموذج للشراكة بين جامعة الزقازيق والجامعة الأمريكية بالقاهرة، لتأسيس ثلاثة مراكز لتقديم خدمات متنوعة للتطوير المهني ما بين تدريبات تنمية المهارات (مهارات التوظيف واللغة الإنجليزية وريادة الأعمال)، وثانيها، تدريبات فنية متخصصة (إدارة المشروعات، مراقبة الجودة، كتابة التقارير الفنية، المبيعات، وخدمة العملاء)، أما خدمات الإرشاد المهني فتتضمن ورش عمل حول كتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية، والتخطيط المهني، والبحث عن فرص عمل، كما تتضمن الخدمات أيضاً فرص توظيفية من خلال ملتقيات، ومعارض للتوظيف وإعلانات عن فرص عمل، وتدريبات داخل المصانع والشركات، وتخدم هذه المراكز طلاب الجامعة البالغ عدد 126 ألف طالباً وطالبة موزعين على 21 كلية».

وزير التعليم العالي يصل جامعة الزقازيق لإفتتاح مراكز التطوير المهني

وذكرت مها فخري، المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، أنه تم تقديم خدمات التدريب لعدد 1272 طالب وطالبة، من مختلف كليات جامعة الزقازيق، بواقع تدريب 896 طالباً وطالبة على مهارات التوظيف، و186 طالباً وطالبة اجتازوا دورات اللغة الإنجليزية، و18 طالباً وطالبة، تم تدريبهم على إدارة الجودة، و93 طالباً وطالبة تم تدريبهم على إدارة المشروعات، و79 طالباً وطالبة تم تدريبهم على ريادة الأعمال.

وزير التعليم العالي يصل جامعة الزقازيق لإفتتاح مراكز التطوير المهني