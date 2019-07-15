شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: توفير 103 فرص عمل بالقطاع الخاص لشباب المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، عن توفير 103 فرص عمل لدى القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة. وأوضحت «ميخائيل» أن القوى العاملة بالمحافظة عرضت الوظائف المتاحة لدى عدد من الشركات الخاصة بالمعدات والآلات، وشركات الشحن والتفريغ، وأخرى للتصدير والتخليص الجمركي بدمياط و دمياط الجديدة، كما تم توفير فرص عمل لمعلمات بحضانة بدمياط الجديدة.

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