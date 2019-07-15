شكرا لقرائتكم خبر عن الفتيات تتقاسم قائمة الأوائل مع بنين الثانوية الأزهر بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الشيخ عبد الجليل يونس، رئيس إدارة الأزهر المركزية بالبحر الأحمر، صباح الإثنين، قائمة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨. وجاءت أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي على النحو الآتي: المركز الأول: مصطفى محمد أحمد بشير، معهد بنين الغردقة (مجموع ٦٢٩ درجة). المركز الثاني: آية مصطفى لمعي محمد ، فتيات الغردقة النموذجي (مجموع ٦٢٢ درجة). المركز الثالث: محمد عادل عطية الصاوي، بنين الغردقة النموذجي (٦٢٠ درجة). المركز الرابع: أمنية حازم حسن وهب الله أبو طالب، فتيات الغردقة النموذجي (٥٩٨ درجة). الخامس: محمود الشحات محمد عبد اللطيف محمد، بنين الغردقة (٥٩٥ درجة). Advertisements الخامس مكرر: ميار محمد عبد اللطيف محمد، فتيات غارب النموذجي (٥٩٥). وفي القسم الأدبي: المركز الأول: إسراء السيد محمد عبد البارى، فتيات الغردقة (مجموع ٥٥٠ درجة). المركز الثاني: آية نصر العبد محمد، فتيات الغردقة (٥٤٨ درجة). المركز الثالث: نورهان أشرف فتحي رضوان، فتيات الغردقة النموذجي (٥٤٢ درجة). المركز الرابع: حنين رفعت فؤاد أحمد، فتيات الغردقة النموذجي (٥٣٥ درجة). المركز الخامس: دينا صابر إبراهيم محمدين، معهد فتيات سفاجا (٥٣٤ درجة). وقدم الشيخ عبد الجليل يونس وعبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، خالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب الناجحين بالثانوية الأزهرية، مُتمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والسداد.

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