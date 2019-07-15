شكرا لقرائتكم خبر عن مدن جديدة تنضم لقرار حظر استخدام أكياس البلاستيك بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم ضم مدن جديدة بالمحافظة لقرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأخرى صديقة للبيئة، مُوضحًا أن مدينة مرسى علم ستكون الثانية للتطبيق خلال الفترة المقبلة.

وقال اللواء أحمد عبدالله، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن نسبة تنفيذ قرار إخلاء الغردقة من الأكياس البلاستيك وصل ٩٠%، ونأمل أن يتم إعلان المدينة خالية من الأكياس بشكل تام بنسبة ١٠٠% نهاية هذا الشهر.

وأضاف أن القرار وجد صدى في مختلف أنحاء العالم، وأشادت به الشركات السياحية العالمية وأنه سيرفع تصنيف مدينة الغردقة في مجال السياحة البيئية والمحافظة على البيئة البحرية.

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وأشار إلى أنه خلال شهري يونيو ويوليو لم يتم تطبيق أي عقوبات على المخالفين، وإنما سيتم تطبيق غرامات مالية مُتدرجة، وحذر من أنه حال تكررت العقوبات على المخالفين سيتم إغلاق أي منشأة غير ملتزمة بحظر استخدام أكياس البلاستيك بداية من أغسطس المقبل.

يأتي هذا فيما واصلت لجان التفتيش والمتابعة المكونة من شرطة البيئة والتموين والمرافق وإدارة البيئة بالمحافظة والصحة والمحميات البحث عن أي أكياس بلاستيكية في أي منشأة تجارية والتحفظ عليها دون تحرير أي مخالفات أو غرامات مالية، حيث تكتفي اللجان بمصادرة الأكياس أو أي أدوات بلاستيك.

في حين تستمر حملات التوعية والتفتيش ومصادرة الأكياس دون تحرير محاضر أو مخالفات حتى نهاية يوليو الجاري.

وكانت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، قد أهدت مدينة الغردقة ١٠ آلاف شنطة صديقة للبيئة دعمًا لقرار إخلاء المدينة من الأكياس البلاستيك.