شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط»: الانتهاء من 76 مشروعًا بـ«الري والنقل» خلال 90 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حصاد مرحلة البناء بقطاعى الري والنقل في خلال 90 يومًا من الربع الثالث من العام المالي 18/2019.

وفي تقرير للوزارة، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظًا على مبدأ الشفافية، موضحة أن التقرير يكشف ما تم إجراؤه وتنفيذه من مشروعات بقطاعي الري والنقل، وأهدافها والتكاليف الإجمالية لكل مشروع، مؤكدة أن هذا يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتطوير مستوى البنية الأساسية والاجتماعية للارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

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وذكرت وزيرة التخطيط أن حصاد الربع الثالث من 18/2019 كشف عن الانتهاء من 76 مشروعًا بقطاع الري بتكلفة كلية بلغت 757 مليون جنيه، في حين انتهت 10 مشروعات بقيمة 784 مليون جنيه في قطاع النقل.

من جانبه، قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن الهدف من نشر حصاد مرحلة البناء هدفه توعية المواطنين بحجم الإنجازات التي قدمتها الدولة خلال فترة المتابعة، حسب قوله.

وأشار تقرير «التخطيط» إلى أن أهم المشروعات المُنفذة بقطاع الري إنشاء 2 بحيرتين صناعيتين وسد تخزيني بوادي حوضين بالبحر الأحمر بتكلفة كلية بلغت 155.4 مليون جنيه، ومشروع عملية إحلال وتجديد محطة ري الخيام بسوهاج بتكلفة بلغت 63.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 3 بحيرات إعاقة بوادي الحواشية لحماية مدينة راس غارب بالبحر الأحمر بتكلفة 48.6 مليون جنيه.

وفي قطاع النقل، جاء في صدارة المشروعات مشروع ازدواج خط مترو الأنفاق (المرج- المرج الجديدة) بالقاهرة بتكلفة 481 مليون جنيه، ومشروع رفع كفاءة الخدمة بالموانئ بالبحر الأحمر بتكلفة 207.4 مليون جنيه، الذي يهدف إلى زيادة معدلات القَطر والإرشاد للسفن وتقليل زمن دخولها وخروجها، بالإضافة إلى مشروع زيادة كفاءة ميناء شرم الشيخ بتكلفة كلية بلغت 62 مليون جنيه، ومشروع الكهروميكانيك لميناء طابا البري بجنوب سيناء بتكلفة 16.57 مليون جنيه.